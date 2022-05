Zuckerberg in Italia, incontro con Draghi e Colao a Palazzo Chigi

La riunione è terminata intorno alle 11 ed è durata circa un'ora. "Per dare vita al metaverso sarà necessario uno sforzo congiunto tra aziende, mondo politico e società civile", ha detto il portavoce di Meta, che ha anche aggiunto: "Abbiamo confermato la nostra collaborazione con il governo italiano" ascolta articolo Condividi

Marz Zuckerberg si trova in Italia da qualche giorno. A inizio mese il fondatore di Facebook e la moglie Priscilla Chan erano stati avvistati mentre passeggiavano per le strade di Siena. Poi ha visitato Torino, Milano e oggi anche Roma, dove ha incontrato il premier Mario Draghi. Nel capoluogo piemontese Zuckerberg si è fermato a mangiare al ristorante Del Cambio, come annunciato sui social dallo stesso chef. A Milano invece l'ad di Meta ha incontrato il fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio. I due si sono trovati per discutere i progetti di sviluppo già avviati da Meta e EssilorLuxottica sugli 'smart glasses'.

Zuckerberg a Palazzo Chigi leggi anche Essilux: Zuckerberg e Del Vecchio 'provano' smart glasses Nel suo tour italiano Mark Zuckerberg ha trovato anche un momento per farsi ricevere da Mario Draghi. Questa mattina intorno alle 10 il fondatore di Facebook è arrivato a Palazzo Chigi. L'incontro è durato circa un'ora. Era presente anche il ministro per l'Innovazione tecnologia Vittorio Colao. Come riferiscono alcune fonti istitutizionali, è stato lo stesso Colao a organizzare la riunione e a portare l'ad di Meta da Draghi.

Meta: "Collaborazione su metaverso e futuri investimenti" vedi anche Russia, multa a Meta e TikTok per i contenuti Lgbt "Per dare vita al metaverso sarà necessario uno sforzo congiunto tra aziende, mondo politico e società civile. Nell'incontro di oggi abbiamo confermato la nostra collaborazione con il governo italiano per valorizzare i punti di forza del Paese nei settori tecnologico e del design e identificare futuri investimenti". Così il portavoce di Meta al termine dell'incontro. "Siamo lieti - ha aggiunto - di aver potuto discutere le opportunità culturali, sociali ed economiche che il metaverso porterà all'Italia e non vediamo l'ora di continuare questa collaborazione"