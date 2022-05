Milano, incontro tra Zuckerberg e Del Vecchio per nuovi smart glasses

La collaborazione tra Facebook ed EssilorLuxottica

Facebook ed EssilorLuxottica nel settembre 2020 avevano annunciato una collaborazione pluriennale "per sviluppare la prossima generazione di smart glasses". La partnership è finalizzata a unire le app e le tecnologie di Facebook, i marchi e la leadership nell'eyewear di Luxottica e le tecnologie all'avanguardia delle lenti Essilor "per aiutare le persone a rimanere in contatto con amici e familiari", spiegavano i due gruppi. Il primo prodotto previsto era pensato per il marchio Ray-Ban, ma la pandemia Covid ha rinviato annunci specifici. L'obiettivo della collaborazione è quello di "combinare assieme il meglio delle due realtà, tecnologie innovative e stile, nell'obiettivo di dare vita a smart glasses che i consumatori abbiano davvero il desiderio di indossare".