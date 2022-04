Russia, multa a Meta e TikTok per i contenuti Lgbt

Due tribunali russi hanno condannato il colosso web americano Meta (ex Facebook) e il social network cinese TikTok per non aver cancellato contenuti definiti come espressione di "propaganda Lgbt" e ritenuti "pericolosi" per i minori o contrari alla linea del Cremlino. Le due sentenze sono in linea con la pressione che la Russia sta esercitando sulla piattaforma web dall'inizio della guerra in Ucraina. Due di queste, Facebook e Instagram, sono state bandite dalla Russia per "estremismo" durante le prime settimane del conflitto.