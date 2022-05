Lavoro, il 42,6% delle madri tra i 25 e i 54 anni non è occupata

Per il settimo anno consecutivo la Ong fotografa la situazione delle madri in Italia. Emerge un quadro critico, in cui solo poco più di un contratto a tempo indeterminato su 10 attivato è stato a favore delle donne nel primo semestre 2021

Il 42,6% delle mamme tra i 25 e i 54 anni non è occupata e il 39,2% con due o più figli minori ha un contratto di lavoro part-time. E nel 2020 sono state più di 30mila le donne con figli che hanno rassegnato le dimissioni. È quanto emerge dal rapporto di Save The Children "Le Equilibriste. La maternità in Italia 2022" che, per il settimo anno consecutivo, fotografa la situazione delle madri in Italia, con la mappa delle regioni italiane dove essere madri è più o meno semplice, con il Nord in cima e il Sud in fondo alla classifica, ma in ripresa nei servizi alla prima infanzia.