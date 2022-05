5/11 ©Getty

I posti restano scoperti anche perché queste occasioni non sembrano più fare gola come una volta e, anche quando i candidati ci sono, molti non riescono a passare le selezioni. Basti pensare all’ultimo concorso indetto per la scuola o a quello per magistratura, dove la percentuale di bocciati ha sfiorato il 95% e sarebbero stati presentanti “centinaia di temi imbarazzanti"

95% di bocciati alla prova scritta in magistratura. Il commissario: “Centinaia i temi imbarazzanti”