Secondo il dossier di Confesercenti, il lavoro da remoto se diventasse strutturale potrebbe interessare fino a 6,2 milioni di persone. Genererebbe grandi risparmi per le famiglie, che spenderebbero 9,8 miliardi di euro in meno all'anno, e anche per le aziende, fino a 12,5 miliardi all'anno. Penalizzati i settori ristorazione e trasporti, che perderebbero fino a 25 miliardi