Il Decreto aiuti ha previsto un bonus una tantum da 200 euro destinato a lavoratori dipendenti e pensionati con reddito Isee fino a 35mila euro per far fronte al caro-vita degli ultimi mesi. La misura sarà destinata anche ai lavoratori autonomi e professionisti. Per queste categorie, però, non è ancora stato stabilito se l’importo sarà di 200 euro come per gli altri beneficiari, né se il tetto Isee sarà lo stesso

