Lavoro nero, rischio sanzioni per chi altera costi dei piccoli appalti

Nell’ultimo Consiglio dei ministri è arrivata la stretta per i alcuni lavori di edilizia, come la ristrutturazione di un appartamento, che dovranno adesso rispettare le norme anti-sommerso: i committenti dovranno avere una dichiarazione di congruità in regola per procedere, altrimenti si rischia una multa di 5mila euro. Le regole varranno anche per le gare pubbliche più piccole: chi trasgredisce può essere segnalato all’Anac, con conseguente decurtazione dello stipendio del responsabile del progetto