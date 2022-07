A quattro giorni dal nuovo appuntamento del premier al Senato, mercoledì, si avvita la crisi aperta dal non voto dei Cinque Stelle al decreto Aiuti. Salvini e Berlusconi liquidano Conte e i grillini: 'Irresponsabili'. Nei Movimento si discute sul ritiro dei ministri, D'Incà si oppone. Il Pd lavora per convincere Draghi ad andare avanti, ma non s'illude. Il Colle tirerà le fila. Calendario alla mano, voto possibile nella prima metà di ottobre se il Parlamento sarà sciolto prima di agosto