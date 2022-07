11/13 ©Ansa

Era febbraio 2021. Draghi si insedia a Palazzo Chigi per portare a termine tutta una serie di partite fondamentali per il Paese, chiamato perché figura istituzionale, rassicurante per i Mercati e per l’Europa. Bisogna intanto uscire dalla pandemia da Covid-19 e dalle conseguenze economiche che ha portato. Per farlo è necessario portare avanti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che vale 191 miliardi di euro europei. L’unico modo è approvare un programma di riforme senza cui Roma non può ottenere le risorse stanziate da Bruxelles