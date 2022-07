10/10 ©Ansa

Dopo il voto in aula Draghi sale al Quirinale per dire a Mattarella che le dimissioni sono un atto dovuto. Il capo dello Stato le respinge. Si va, come ha detto Giorgetti, ai tempi supplementari. È il 14 luglio. Anniversario dell'inizio della Rivoluzione Francese. Aveva ragione Longanesi:"Un'idea che non trova posto a sedere e' capace di fare la rivoluzione“