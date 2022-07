Crisi di governo, Conte a Draghi: "M5S fuori dall'esecutivo senza risposte chiare". Il leader 5 stelle: "Qualcuno ha parlato di ricatto, noi il ricatto lo abbiamo subito". Poi aggiunge: "Quando al Senato abbiamo votato, abbiamo cercato di circoscrivere al minimo il significato politico. Non era una votazione contraria nè un'astensione". Aggiornata la riunione pentastellata: in assemblea critiche sulla linea e più voci favorevoli a sostenere l'esecutivo. Letta: M5s resti in partita, ci sono le condizioni perchè Draghi vada avanti. Lega: ci risparmi i suoi appelli. FI: Draghi bis senza M5s o elezioni. Il leader della Lega convoca i suoi lunedì alle 20.30. Orlando: "Ogni ipotesi senza M5S non è praticabile".