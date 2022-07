Dopo lo strappo del M5s al Senato e le dimissioni di Draghi (in attesa che il premier mercoledì riferisca in Parlamento), Conte ha ribadito che senza “risposte chiare”, il Movimento non potrà più “condividere una responsabilità diretta di governo”. Secondo Di Maio, il leader dei 5s “sta compiendo una vendetta politica”. Tajani (Forza Italia) chiede di continuare con Draghi ma senza il M5s ascolta articolo Condividi

La crisi di governo vive una fase di attesa, dopo lo strappo del M5s al Senato e le dimissioni del presidente del Consiglio, che mercoledì sarà in Parlamento per chiarire definitivamente la sua posizione e il futuro della legislatura (LO SPECIALE - GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI). Dal mondo politico continuano le reazioni e oggi Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in un tweet ha scritto: "Negli ultimi anni, nonostante la fase delicata, molte nazioni in Europa e nel mondo sono andate tranquillamente al voto. Perché in Italia si fa di tutto pur di impedire le elezioni? Lo trovo assurdo”.

Di Maio: Conte sta compiendo vendetta politica leggi anche Letta: "Draghi continui". Salvini: minacce le lascio a signori del No Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in due interviste sui quotidiani, ha detto che se le cose restano come sono oggi "Mario Draghi mercoledì rassegnerà le sue dimissioni davanti al Parlamento. E tra giovedì e venerdì, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scioglierà le Camere". Secondo Di Maio, il partito di Conte "sta ancora cercando di decidere cosa fare. Sono divisi e a rischiare tutto ora sono i cittadini". Il vero tema "è spiegare da dove parte questa instabilità: è innescata da un partito, il partito di Conte che non ha più nulla a che vedere con il Movimento 5Stelle, che il 20 giugno ha ricevuto l'endorsement dall'ambasciatore russo a Roma sulla bozza di risoluzione che indicava la linea italiana sull'Ucraina". Di Maio non ha certezze che vi sia una regia russa dietro la crisi ma è sicuro che Putin "lavori per destabilizzare l'Italia e l'Europa". Di certo "chi sta provocando la crisi sta regalando il Paese all'estrema destra. In più, sono sicuro che Conte stia compiendo una vendetta politica buttando giù Draghi: ancora non si dà pace per non essere riuscito a restare a palazzo Chigi".

Tajani: continuare con Draghi ma senza M5s vedi anche Crisi, Conte: “Fuori dal governo senza chiarezza sui nostri punti” Dal centrodestra, il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, in un'intervista al Corriere della Sera, dice che il suo partito "è favorevole a che il governo continui a lavorare fino al termine della legislatura, come Berlusconi ha sempre sostenuto per senso di responsabilità verso il Paese. Ma il M5S di Conte non può più farne parte. Abbiamo bisogno di serietà ed affidabilità. Basta con i dilettanti allo sbaraglio". In queste ore sono tantissimi gli appelli a Draghi perché resti, "è la conferma di quello che diciamo noi - commenta Tajani - aprire questa crisi è stata una follia". Ora "aspettiamo cosa deciderà di fare il capo dello Stato e cosa ci dirà Draghi. Abbiamo votato la fiducia tre giorni fa, non è che adesso possiamo allegramente mandare Draghi a casa. A casa devono andarci i 5 Stelle".