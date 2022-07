In attesa di mercoledì, giornata cardine per conoscere il futuro politico dell’Italia, i leader di partito lanciano nuovi appelli per superare la crisi. Lo fa il segretario del Pd, Enrico Letta, che oggi dice: "Il mio è un forte appello alle forze politiche che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino del governo Draghi, perché questo cammino non si interrompa e venga rilanciato a partire da mercoledì con un nuovo voto di fiducia che stabilisca un percorso di 9 mesi importante per completare tutte le riforme". Supporto all’esecutivo di Draghi arriva anche da Matteo Renzi: "Italia Viva non si rassegna alla catastrofe voluta da Giuseppe Conte e dal Movimento 5Stelle. A Draghi diciamo di andare avanti e fino a mercoledì diremo con forza Draghi bis". E incalza: o il premier "fa il bis, alle sue condizioni, o si va a votare" ( LO SPECIALE SULLA CRISI - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Salvini: "Lasciamo minacce a M5s e loro amici del Pd"

Tensioni, intanto, tra Pd e Lega. Letta ha sottolineato che "nel Paese non c'è nessuna voglia e nessuna spinta per una crisi che porterebbe a un avvitamento e alle elezioni il 25 settembre". Critico, però, è il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che spiega, da Facebook: "Gli Italiani meritano e chiedono certezze e lavoro, sicurezza e innovazione, coraggio e lavoro di squadra, riconoscimento del merito e lealtà. La Lega sceglierà per il bene dell'Italia, capricci e minacce li lasciamo ai signori del No, cioè ai 5Stelle, e ai loro amici del Pd". Mentre i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, in una nota attaccano: "Letta all'improvviso si sveglia e capisce che gli italiani hanno bisogno di un governo forte e operativo su bollette, tasse e lavoro. Lui che fino alla scorsa settimana ha fatto di tutto per dividere la maggioranza e bloccare il Parlamento con Ius scholae, Ddl Zan e droga libera. Lui che, per le sue bandierine, si è alleato con i 5S che tutti sanno essere inadatti a governare. Ci risparmi almeno i suoi appelli per nulla credibili. Ci vuole davvero un bel coraggio ad

essere così opportunisti e trasformisti".