“Draghi resti”: l’appello dei sindaci al presidente del Consiglio

“Chiediamo a Mario Draghi di andare avanti”. È bipartisan l’appello dei sindaci al presidente del Consiglio che, dopo essersi visto respinto le dimissioni dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sembra intenzionato a non cambiare idea nemmeno dopo mercoledì, quando la crisi politica di queste ore verrà ufficialmente parlamentarizzata. Per questo gli enti locali - e anche alcune associazioni professionali - si stanno mobilitando in queste ore per chiedere di lasciar continuare l’azione dell’attuale esecutivo. “L'Italia non può restare senza una guida autorevole e sicura in un momento storico come quello che stiamo vivendo”, sostengono in una lettera aperta le associazioni inerenti al mondo dei trasporti. La loro speranza, come quella di altri, è che alla fine Draghi annunci la continuazione dell’attuale esecutivo. ( LO SPECIALE SULLA CRISI- GLI AGGIORNAMENTI LIVE )

La richiesta delle associazioni di categoria

A spingere perché il presidente del Consiglio continui la sua esperienza di governo in questa legislatura non ci sono soltanto i sindaci, ma anche diverse associazioni professionali. “Non è questo il tempo del governo degli affari correnti ma è necessario far proseguire la piena operatività del governo Draghi, la cui autorevolezza è riconosciuta nel Paese e nel consesso internazionale”, ha dichiarato il presidente di Federfarma nazionale Marco Cossolo. Le farmacie italiane hanno rivolto un appello alla politica tutta “affinché faccia ogni sforzo possibile per tutelare il Paese dai gravi rischi che incombono, garantendo la continuità dell'azione dell’esecutivo, visto che, dopo la fase più acuta della pandemia, ancor oggi i farmacisti sono impegnati nella piena attuazione del Pnrr e delle riforme strutturali che ne costituiscono l'asse portante”. Richiesta simile arriva anche dal mondo dei professionisti sanitari, che evidenziano come non sia “tempo di una crisi di governo al buio. Non è il tempo di lasciare solo chi, da oltre due anni, con competenza e dedizione, combatte in prima linea la battaglia, ancora in corso, contro il Covid-19. Fermarsi adesso e far prevalere le ragioni di parte sarebbe un errore imperdonabile”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche i trasportatori italiani. “Chiediamo ai partiti di lasciar proseguire l’esecutivo: le tensioni geopolitiche che non accennano a diminuire, le loro conseguenze dirompenti sull'economia internazionale e la necessità di procedere velocemente nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza impongono una necessaria continuità nell'azione di governo”, sottolineano nella loro nota.