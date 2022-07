Nonostante la crisi di governo, restano i nodi e i dossier da affrontare, come quello della crisi energetica. Il presidente del Consiglio partecipa oggi al IV vertice intergovernativo per consolidare i rapporti tra i Italia e Algeria nel settore energetico. Sul tavolo anche la guerra in Ucraina e i dossier su Libia, Sahel e Sahara Occidentale. L'APPROFONDIMENTO