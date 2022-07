Così il ministro per le Politiche agricole a proposito delle ipotesi circolate nelle ultime ore: “Ci stiamo confrontando e analizzando la decisione del presidente del Consiglio di dimettersi e il successivo rinvio alle Camere”

CRISI DI GOVERNO: LO SPECIALE

Ritirare i ministri M5S? "Si è dimesso il presidente del Consiglio, di fatto è il governo dimissionario. Ci stiamo confrontando e analizzando la decisione di ieri del presidente del Consiglio di dimettersi e il successivo rinvio alle Camere. È un confronto ovviamente interno, cominciato già ieri e che continuerà nelle prossime ore con tutti gli organi del M5S, dal presidente al Consiglio nazionale alla delegazione di governo che adesso si è incontrata con il presidente Conte. Faremo tutte le nostre valutazioni". Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, uscendo dalla sede del M5s in via di Campo Marzio.