Salvini: "Accompagniamo processo pace Trump. No divisioni con Meloni"

In collegamento con la Scuola di formazione politica della Lega, il vicepremier e leader del Carroccio ribadisce: “Il presidente Usa in due mesi sta facendo più per la pace di quello che altri hanno fatto in anni” e chiede di "accompagnare questo processo di pace, senza parlare di carri armati o 800 miliardi”. Poi nega tensioni con la presidente del Consiglio dopo la sua telefonata con Vance: “Retroscena inesistenti e surreali”. Tajani puntualizza: "Politica estera la fanno premier e ministro degli Esteri”

Questa mattina il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto in video-collegamento con la Scuola di formazione politica del suo partito, che è arrivata alla decima edizione. Diversi i temi toccati dal ministro dei Trasporti, dalla guerra in Ucraina ai rapporti nella maggioranza.

Salvini: “Accompagniamo il processo di pace di Trump”

"Quei dieci minuti alla Casa Bianca con Trump, Vance e Zelensky hanno segnato un cambiamento totale del modus operandi: al di là di qualsiasi possibile critica, è oggettivo che Trump in due mesi sta facendo più per la pace di quello che altri hanno fatto in anni, anni e anni. Non lo dico perché mi metto il cappellino o la maglietta: è oggettivo”, ha detto Salvini. "La pace è un bene supremo da cui discende il benessere economico - ha aggiunto -. Dobbiamo stare vicini a questo rinnovato clima di disarmo e pacificazione, bisogna aiutare, accompagnare questo benedetto processo di pace, senza parlare di carri armati o 800 miliardi...".

Salvini: “Mai una buona notizia se Berlino spende per riarmarsi”

"I paradigmi occidentali devono mettersi in discussione. Perché la Germania è stata, fino a settimana scorsa, la garante dei limiti di spesa e dell'austerità, e poi in una settimana, riconvocando un vecchio Parlamento, nonostante ci siano state nuove elezioni, cambia la costituzione dicendo 'noi però vogliamo prendere 500 miliardi per armarci'... Non è mai una buona notizia quando la Germania spende centinaia di miliardi per armarsi. Non è finita bene in passato”, ha detto poi Salvini nel suo intervento.