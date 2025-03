Calderone: "Laurea presa in fretta? Ero studente-lavoratrice"

Opposizioni all’attacco dopo che un articolo de "Il Fatto Quotidiano" ha sollevato dubbi - fra cui alcuni esami sostenuti nel weekend e rette non pagate - sul titolo di studio conseguito dalla titolare del dicastero del Lavoro all’università privata Link Campus di Roma, ex Libera Università di Malta. Lei si difende: "In quanto studente-lavoratrice, ero una fuori corso. Questo significa che è stata tutt'altro che una laurea presa in fretta e furia" ascolta articolo

"È stata tutt'altro che una laurea presa in fretta e furia". Così sui social la ministra del Lavoro Marina Calderone replica alla polemica nata dopo i dubbi sollevati da Il Fatto Quotidiano sul suo titolo di studio ottenuto all’università privata Link Campus di Roma, ex Libera Università di Malta. Intanto le opposizioni chiedono di convocare Calderone in Commissione Lavoro per un’audizione.

Cos’è successo Il Fatto Quotidiano, che ha avuto accesso allo statino degli esami della ministra, riferisce di alcune prove d’esame sostenute lo stesso giorno e anche durante il weekend - quando l’ateneo doveva essere chiuso. Poi si parla della mancata certificazione dell’Anagrafe degli Studenti presso il ministero dell’Istruzione e dei costi: secondo l’anagrafe dei contributi del ministero per la magistrale Calderone avrebbe pagato solo il costo del bollo (1 euro), più altri 3 euro per la contabilità della Link. Inoltre le sarebbe stato applicato uno sconto su tasse e rette pari al 50%, ma risulterebbero pagati 500 euro di iscrizione e una sola rata da 850 euro, con altre sei rate, per un totale di 5.100 euro, ancora "da pagare" e "scadute".

Calderone: "Ero una studente-lavoratrice" "In relazione al mio percorso universitario, mi preme ricordare che ho ottenuto la laurea triennale in data 12.11.2012 e quella magistrale in data 26.07.2016. Oggi un quotidiano ha trovato la prova della mia laurea, ossia il libretto universitario. Nel quale ci sono esami sostenuti lo stesso giorno e più esami superati a distanza ravvicinata. Come credo sia accaduto a molti universitari - ha scritto Calderone sui social - In quanto studente-lavoratrice, ero una fuori corso. Questo significa che è stata tutt'altro che una laurea presa in fretta e furia". Poi la ministra ricorda di essere "iscritta all'ordine dei consulenti del lavoro dal 22.11.1994, mentre l'obbligo di laurea è stato introdotto solo a partire dal 2010". "Quanto agli esami sostenuti nel fine settimana, è la normalità in caso di corsi dedicati agli studenti-lavoratori. Orgogliosamente - conclude - posso affermare che lavoro (e studio) da più di 30 anni".