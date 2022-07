5/10 ©Ansa

Secondo l’analisi di Cgia, sul territorio le realtà che più delle altre subiscono i rincari maggiori sono quelle dove la concentrazione delle attività imprenditoriali è più elevata. In Lombardia il costo aggiuntivo, rispetto al 2019, per far fronte ai rincari di luce e gas toccherà i 24,4 miliardi di euro. In Emilia Romagna sarà pari a 12,4 miliardi, in Veneto a 11,8 miliardi e in Piemonte a 9,8 miliardi