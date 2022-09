Mosca avverte che "se Kiev ottenesse" i missili a lungo raggio che ha richiesto agli Usa questo "significherebbe un diretto coinvolgimento statunitense in un confronto militare con la Russia". Per gli Usa tensione anche sul fronte Cina, dopo che il Senato americano ha dato il primo ok agli aiuti militari per Taiwan. Oggi a Samarcanda incontro tra Putin e Xi. Blinken ringrazia Draghi "per la sua leadership in questo momento storico critico". L'auto su cui viaggiava Volodymyr Zelensky è stata coinvolta in un incidente stradale a Kiev, ma il presidente ucraino non è rimasto ferito gravemente. Lo rende noto il portavoce presidenziale Serhii Nykyforov, in un post su Facebook.