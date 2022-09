Una fosse comune è stata trovata a Izyum, la città nella regione di Kharkiv recentemente riconquistata dalle forze ucraine. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio su Telegram. La presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ha fatto tappa a Kiev per mostrare il sostegno dell'Unione al popolo ucraino. "È assolutamente necessario sostenere l'Ucraina militarmente con tutti i mezzi di cui ha bisogno e l'Ue sta facilitando questo processo con l'European Peace Facility". Su Putin: "Deve essere processato dalla Corte penale internazionale per l'invasione dell'Ucraina".

L'esercito russo, intanto, ha bombardato per la seconda volta la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk. Nella notte l'auto su cui viaggiava il leader di Kiev è stata coinvolta in un incidente stradale nella capitale, ma il presidente non è rimasto ferito gravemente.