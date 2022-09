Caro energia, ecco quando (e cosa) potrebbe decidere la Ue

1/6

Per l’Ue c’è sempre meno tempo per far fronte a un possibile blocco delle forniture di gas da parte della Russia. E, con l'inverno alle porte e famiglie e imprese in difficoltà, i leader europei sono chiamati nelle prossime settimane a decidere misure immediate e concrete contro il caro prezzi, tra tagli dei consumi dell'elettricità e price cap alle importazioni di gas. Ma quale sarà il (probabile) cronoprogramma?

GUARDA IL VIDEO: Le ipotesi dell'Ue per frenare i prezzi del gas