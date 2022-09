Il prezzo del gas crolla dopo l'annuncio del piano Ue

Attesa per il Consiglio dei ministri Ue dell’Energia di venerdì. In discussione una serie di provvedimenti che hanno l’obiettivo di raffreddare il prezzo del gas e, di conseguenza, dell’elettricità. Primo fra tutti, l’introduzione di un tetto al prezzo per gli acquisti di metano (attorno ai 100 euro per il gas e 200 per l’elettricità). Un annuncio che ha fatto scendere il prezzo di oltre il 35% nell’ultima settimana, facendolo passare da 340 euro ai 213 della chiusura di ieri.