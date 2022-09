Erdogan: “Putin usa gas come arma contro le sanzioni”

Lo ha detto in conferenza stampa il presidente turco. "L'Europa raccoglie quello che semina. Credo che l'Europa passerà questo inverno con seri problemi", ha detto Erdogan, secondo il quale "l'atteggiamento dell'Europa" nei confronti di Vladimir Putin, così come le sanzioni contro Mosca, hanno indotto il presidente russo a "opporsi" al blocco e ad adottare misure

“L'Europa affronterà grandi sfide per il gas naturale durante l'inverno ma noi non abbiamo alcun problema”. Lo ha riferito il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel corso di una conferenza stampa prima di partire per una visita ufficiale nei Balcani. “Le sanzioni contro la Russia hanno spinto” il presidente russo Vladimir “Putin ad agire in questo modo, sta utilizzando ovviamente tutti suoi mezzi e le sue armi, e una delle sue carte più importanti è il gas naturale", ha aggiunto. Affermando, poi, che la Turchia “in questo momento non ha alcun problema riguardo alle forniture di gas naturale”.

L'atteggiamento dell'Europa

Secondo Erdogan, dunque, la risposta all'invasione russa dell'Ucraina ha provocato gravi problemi di approvvigionamento energetico per l'Europa, che ora "raccoglie quello che ha seminato". "L'Europa raccoglie quello che semina. Credo che l'Europa passerà questo inverno con seri problemi", ha detto il presidente turco secondo il quale "l'atteggiamento dell'Europa" nei confronti di Vladimir Putin, così come le sanzioni contro Mosca, hanno indotto il presidente russo a "opporsi" al blocco e ad adottare misure. (GUERRA RUSSIA - UCRAINA, LE NEWS IN DIRETTA)