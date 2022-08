Erdogan: “Mosca restituisca la Crimea all'Ucraina”

Queste le parole del presidente turco pronunciate in un videomessaggio diffuso durante il secondo summit internazionale della Piattaforma di Crimea, un meccanismo di coordinamento internazionale promosso da Kiev per attirare più attenzione sull'annessione della stessa regione, da parte della Russia, nel 2014

“La restituzione della Crimea all'Ucraina, di cui è una parte inseparabile, è essenzialmente un requisito del diritto internazionale”. Queste le parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, pronunciate in un videomessaggio diffuso durante il secondo summit internazionale della Piattaforma di Crimea, un meccanismo di coordinamento internazionale promosso da Kiev per attirare più attenzione sull'annessione della penisola, da parte della Russia, avvenuta nel 2014. (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE)