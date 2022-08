Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 23 agosto sulla crisi. DIRETTA

Cresce ulteriormente la tensione già alta tra Kiev e Mosca. Gli 007 russi hanno accusato Natalya Vovk, una cittadina ucraina ora in fuga in Estonia secondo la ricostruzione, di aver ucciso nell'attentato delle scorse ore Darya Dugina, la figlia di Alexandr Dugin, ideologo di Putin. "Un crimine vile e crudele", ha detto Vladimir Putin. Kiev nega qualsiasi responsabilità, ma gli Usa avvertono: ci aspettiamo un intensificarsi degli attacchi russi in Ucraina