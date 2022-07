Erdogan fa aspettare Putin davanti alle telecamere

Il presidente russo Vladimir Putin ha aspettato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan davanti alle telecamere per 50 lunghi secondi. Le immagini hanno fatto il giro del mondo

Nella giornata di martedì il presidente turco Erdogan ha partecipato insieme a Putin ad una riunione a Teheran per una serie di colloqui bilaterali e trilaterali con i leader iraniani. L’intento russo era quello di rafforzare i legami con l’Iran mentre la Turchia desiderava discutere sia sulla questione dell’esportazione di grano dall’Ucraina e sia sulla sicurezza in Siria. È stata un’occasione importante per Putin, uno dei pochi viaggi all’estero da quando la Russia ha invaso l’Ucraina a febbraio.

Il video di Putin in piedi da solo

Prima dell’inizio della conferenza stampa tra il presidente turco e il suo omologo russo, Recep Tayyip Erdogan è arrivato in ritardo lasciando Vladimir Putin ad aspettare per 50 lunghi secondi, da solo nella stanza davanti le telecamere, in un momento estremamente imbarazzante.

Nel video dell’incontro, si vede il momento esatto in cui Putin entra nella stanza e rimane in piedi spazientito davanti i giornalisti, in attesa dell’arrivo del presidente turco.