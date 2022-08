Turchia, camion senza freni sulla folla: almeno 16 morti

A Derik, nella provincia di Mardin, almeno 16 persone sono state uccise e altre 29 ferite dopo che un mezzo pesante si è schiantato contro la folla per un problema ai freni. Poche ore prima altri 15 morti e 22 feriti in incidente che ha coinvolto un autobus, una squadra di soccorso e un'ambulanza tra Gaziantep e Nizip

Due drammatici incidenti si sono verificati in Turchia in meno di 24 ore, causando numerosi morti. Almeno 16 persone sono state uccise e altre 29 ferite dopo che un camion si è schiantato contro la folla in una città nel sud-est per un problema ai freni. Il bilancio è stato comunicato dal ministro della Salute: "Sedici persone hanno perso la vita e altre 29 sono rimaste ferite, otto delle quali in modo grave, nell'incidente in seguito alla rottura dei freni di un camion che ha colpito la folla a Derik", nella provincia di Mardin, ha affermato su Twitter il ministro Fahrettin Koca.