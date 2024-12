Trump invita Xi Jinping alla cerimonia di insediamento da presidente

Mondo

Il tycoon sta ultimando la squadra per il suo secondo mandato. Si va dall’uomo più ricco del mondo alla guida del nuovo Doge, a una governatrice “killer di cani” alla sicurezza interna, a un ex colonnello delle forze speciali (duro con la Cina) alla sicurezza nazionale. Marco Rubio ufficializzato Segretario di Stato. Il no vax Robert F. Kennedy Jr. sarà ministro alla Salute. Due avvocati di Trump ai vertici della Giustizia. Kash Patel direttore dell'Fbi