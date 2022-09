9/10 ©Ansa

Le nuove regole sulle variazioni delle tariffe in bolletta prevedono che i costi per il gas vengano calcolati d'ora in avanti mese per mese, in base alla media dei prezzi dei 30 giorni precedenti al Psv e non più al Ttf olandese. Ciò significa che, se il fenomeno dovesse continuare anche per ottobre, ci sarebbe una piacevole sorpresa per le tasche di milioni di italiani

