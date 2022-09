4/7 ©Ansa

CINA - Nell’attuale contesto anche la Cina trae giovamento dalla situazione: Pechino riesce infatti a rivendere il gas naturale liquefatto che non consuma, grazie a una domanda interna attualmente bassa. Così il 7% delle importazioni in Europa - secondo quanto riportato dal Financial Times - è arrivato proprio dalla Cina. Ogni nave frutta a Pechino intorno ai 100 milioni di dollari. (In foto: Xi Jinping)

