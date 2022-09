Nord Stream, Ue: "Attacco deliberato". Mosca: "Accuse stupide"

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parla delle fughe di gas nel Mar Baltico come di "un tentativo di destabilizzare ulteriormente l'approvvigionamento energetico" europeo. Insieme all'Alto rappresentante per gli affari esteri di Bruxelles, Josep Borrell, chiede un'indagine per stabilire le responsabilità di quanto sta succedendo ascolta articolo Condividi

Le perdite di gas nel Mar Baltico alzano ancora una volta la tensione tra Mosca e il fronte dei Paesi occidentali. In molti riconducono a un sabotaggio deliberato le fughe di energia dai gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, denunciate dalla Danimarca. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parla di un "tentativo di destabilizzare ulteriormente l'approvvigionamento energetico dell'Ue" e chiede "un'indagine urgente e approfondita" su quanto sta succedendo. Lo stesso fa l'Alto commissario per la Politica estera dell'Ue, Josep Borrell. Il Cremlino si dice pronto a considerare le richieste per indagare sulle cause delle fughe di gas, ma definisce "stupido e assurdo" incolpare la Russia. Nel frattempo - nonostante gli incidenti non abbiano al momento impatto sulle forniture verso l'Europa - l'agitazione si riflette sulla Borsa di Amsterdam, dove in avvio i futures sul gas sono schizzati a 205 euro al megawattora (TUTTE LE NEWS LIVE).

Le preoccupazioni dell'Ue

Michel definisce le perdite di gas "atti di sabotaggio" e avverte che "coloro che hanno perpetrato questo atto saranno ritenuti pienamente responsabili e obbligati a pagare". Gli fa eco Borrell, secondo cui il mal funzionamento dei gasdotti non è "una coincidenza" ma "un atto deliberato", come indicherebbero "tutte le informazioni disponibili".

Mosca: "Pronti a un'indagine"

Intanto, il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko, citato da Ria Novosti, ha dichiarato che Mosca è aperta a indagare congiuntamente per capire le cause delle fughe di gas. "Se ci sono appelli, li prenderemo in considerazione. Per quanto ne so, non ce ne sono stati", ha detto.

Danimarca: "Per indagare ci vorrà tempo. Da Mosca ci aspettiamo nuovi attacchi"

Per indagare "in profondità" ci vorrà del tempo, forse "una settimana o due", perché dai gasdotti "c'è molto gas in uscita, l'esplosione è molto grande", avverte il ministro della Difesa di Copenaghen Morten Bodskov, parlando alla televisione danese TV 2. Anche in Danimarca i dubbi non sembrano molti: le perdite sarebbero conseguenza di azioni pianificate. "La Russia – ha aggiunto Bodskov - ha una presenza militare significativa nella regione del Mar Baltico e ci aspettiamo che continui a lanciare sciabolate".