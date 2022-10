Dopo l'annessione alla Russia di quattro province ucraine occupate, la bandiera di Kiev sventola a Lyman, la città nella regione di Donetsk dove l'esercito ucraino è entrato e Mosca ha confermato il ritiro. Zelensky ai russi: mollate Putin o vi uccideremo uno a uno. Critiche al Cremlino dal leader ceceno Ramzan Kadyrov che invita all'uso di armi nucleari a basso potenziale . Strage di civili in fuga da Kharkiv. Ventisei le vittime, tra cui una donna incinta e 13 bambini. Arrestato il direttore della centrale di Zaporizhzhia. Esplosione nell'aeroporto di Belbek, in Crimea. Eni comunica che le forniture di gas russo all'Italia saranno "a zero" ma aggiunge che si sta "lavorando per verificare con Gazprom se sia possibile riattivare i flussi verso l'Italia". Intanto il portavoce della società di gestione del gasdotto Nord Stream 2 ha riferito che è finita la fuga di gas dalla condotta , iniziata dopo le esplosioni sospette dei giorni scorsi nel mar Baltico. Secondo alcuni esperti, citati dal Guardian, "a piazzare le bombe che hanno provocato quattro falle nel gasdotto Nord Stream 1 e 2, a circa 80 metri di profondità nelle zone economiche esclusive di Svezia e Danimarca, potrebbero essere stati i robot di manutenzione che operano all'interno della struttura del gasdotto durante lavori di riparazione”.