Energia, Cingolani: "Quantità di gas ci sono, l'Italia sta esportando"

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, parlando dell’emergenza energetica e del recente stop delle forniture di metano russo al nostro Paese annunciato da Eni, ha affermato che "bisogna distinguere i timori economici-inflattivi per il costo dai timori sulle quantità di gas. In Italia in questo momento stiamo esportando. Oggi ci sono oltre 40 milioni di metri cubi di gas per gli stoccaggi e tra i 18 e i 20 milioni esportati". Cingolani ha sottolineato: "Abbiamo un inverno coperto, se non ci saranno eventi catastrofici. Abbiamo fatto un piano che ci consente di rimanere al sicuro, specificando però che "questo piano va controllato di giorni in giorno. Il punto principale adesso è il prezzo, ma non è che se risparmiamo il prezzo cala. C'è l'ipotesi che diminuendo la domanda in Europa possa calare il prezzo, ma è molto complesso".