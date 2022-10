1/11 ©Ansa

Non era ancora successo che in Italia non arrivasse neanche un modesto rifornimento di gas russo. Fino a ieri. Il 1° ottobre i flussi di gas in arrivo da Mosca sono arrivati a quota zero, come annunciato dalla stessa Eni. Il colosso statale russo dell'energia Gazprom ha comunicato che le forniture non sono state consegnate perché “non è possibile fornire gas attraverso l’Austria”. Così, dal Tag (Trans Austria Gas Pipeline) – il gasdotto che passa dal Tarvisio - per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina non è arrivato nulla

GUARDA IL VIDEO: Con lo stop del gas russo l'Italia perde il 10% dell'import