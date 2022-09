Cybersecurity, aumentano gli attacchi hacker al settore dell'energia

Nelle scorse ore, le immagini dei sabotaggi ai danni del gasdotto Nord Stream, nel mare danese, hanno fatto il giro del mondo. Attacchi deliberati, mirati a colpire le fonti di approvigionamento energetico. "Sono immagini tangibili, sotto gli occhi di tutti, e delimitano un perimetro", spiega Lorenzo Asuni, Chief Marketing Officer Ermes, esperto in cybersecurity. Quelle che non vediamo, però, sono le minacce cyber alle imprese che operano nel settore dell'energia, sommerse nel mare del dark web e dell'hackeraggio. Secondo l'esperto, nel solo periodo tra giugno e luglio 2022, gli attacchi informatici contro il mondo dell'energy sono aumentati del 33%. Perché il fenomeno è in così forte crescita? Tra i motivi, c'è l'appetibilità del settore: dopo la guerra in Ucraina, le imprese fornitrici di energia sono molto profittevoli. Poi, non secondaria, c'è l'alta eco mediatica che gira intorno all'energia in questo momento. La combinazione di questi fattori è "terreno fertile per gli hacker".