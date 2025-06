Proroga Pec Amministratori, Unioncamere: no termini previsti da legge

Le Camere di commercio invitano a non farsi influenzare da informazioni distorte e a tenere presente che, in assenza di norme precise, non si possono imporre oneri aggiuntivi o ammende a carico delle imprese. Quindi il 30 giugno non è una scadenza sanzionabile ascolta articolo

Nessuna scadenza il 30 giugno 2025 e nessuna sanzione per chi non deposita la Pec degli amministratori entro quella data. È quanto ribadiscono con fermezza le Camere di commercio di città come Milano, Torino, Bergamo, Lecce e Padova, smentendo voci e campagne pubblicitarie che hanno alimentato confusione tra imprenditori e professionisti. La questione, come riporta il Sole 24 Ore, nasce da un’interpretazione controversa dell’articolo 1, comma 860, della legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), che introduce l’obbligo di indicare il domicilio digitale degli amministratori delle società iscritte al Registro imprese. Un adempimento che potrebbe coinvolgere circa 4 milioni di soggetti a livello nazionale, ma che – come sottolineano le Camere – non è legato ad alcuna scadenza imminente né accompagnato da sanzioni.

Incertezza generata dal ministero dello Sviluppo economico A generare incertezza, specifica sempre il Sole 24 ore, è stata un'interpretazione iniziale fornita dal ministero dello Sviluppo economico, secondo cui si sarebbe dovuto adempiere entro il 30 giugno 2025. A questa ha fatto seguito, lo scorso 2 aprile, una nota tecnica di Unioncamere che sollecita un ripensamento da parte del ministero, il cui riscontro è ancora atteso. In attesa di chiarimenti ufficiali, le Camere di commercio hanno deciso di assumere una posizione netta per rassicurare le imprese: non c'è alcun termine fissato dalla norma e, di conseguenza, non può esserci nemmeno alcuna sanzione. La previsione normativa, infatti, manca di un elemento essenziale per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2630 del Codice civile, che richiede espressamente un termine entro cui adempiere.