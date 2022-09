Gasdotto Nord Stream, Svezia: "Quarta falla causata da esplosione"

Economia

Bollette, nuovi rialzi in arrivo. Cosa cambia da ottobre

Dal prossimo mese entreranno a regime le variazioni sull'elettricità: l'annuncio sulle cifre è atteso in giornata. Per la luce, i pagamenti resteranno trimestrali, mentre per il gas si passerà a una rateizzazione mensile. Le associazioni a tutela dei consumatori chiedono nuovi interventi da parte del governo. Per Nomisma Energia si rischiano rincari del 120% sul prezzo del gas

Le ore di luce si accorciano, le bollette dell’elettricità salgono. Una “variazione estremamente rilevante per i consumatori” è attesa per i prossimi mesi, avverte Stefano Besseghini, presidente di Arera. E proprio l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente oggi – 29 settembre – comunicherà le nuove tariffe per il prezzo dell’elettricità sul mercato tutelato. A novembre verranno invece annunciate le variazioni sul costo del gas. Anche queste, senza interventi mirati, andranno verso il rialzo

A parlare degli aumenti sono anche le associazioni a tutela dei consumatori. Consumerismo No profit prende atto dei rincari annunciati e chiede ad Arera di garantire gli interessi degli utenti “e non quelli delle società energetiche”. La società indipendente di ricerca Nomisma Energia stima intanto che l’aumento potrebbe raggiungere quota 60%, con l’elettricità che arriverebbe a 66,6 centesimi a kWH, circa 25 centesimi in rialzo dal trimestre precedente