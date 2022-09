Bollette gas, Cingolani: "Prezzo non scenderà senza price cap"

In un’intervista rilasciata a La Stampa Roberto Cingolani torna alla carica sul price cap (massimale di prezzo) e ribadisce che senza un tetto al prezzo del gas le bollette non scenderanno. Il Ministro incalza la Commissione Europea, il cui piano prevede la misura i contenimento solo sulle forniture dalla Russia. Inoltre ricorda che gli stoccaggi sono quasi al massimo del riempimento. Cingolani, nell’intervista, affronta quello che, secondo lui, è il problema di fondo:”La borsa del gas di Amsterdam proprio non funziona: il Ttf (l’indice di borsa del gas) non riflette la situazione del mercato e le quotazioni sono assolutamente innaturali. Per questo occorre introdurre il price-cap, non dico per tornare ai prezzi di un anno e mezzo fa ma almeno per evitare certi picchi inaccettabili. Poi occorre disaccoppiare il prezzo dell’energia per fare in modo di slegare almeno quella prodotta con le fonti rinnovabili da quello del gas”.