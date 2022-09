Cdm, le nomine in extremis del governo Draghi: sei i ˈpromossiˈ

Non solo la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza . Il Consiglio dei ministri di ieri ha riservato anche un’altra novità, peraltro ben più inaspettata: l’ultimo pacchetto di nomine del governo Draghi. Durante la riunione, il ministro degli Esteri Luigi di Maio e il titolare della Difesa Lorenzo Guerini hanno infatti effettuato un totale sei ˈpromozioniˈ, tra cui alcune nelle più alte sfere della pubblica amministrazione italiana. Una mossa che promette di sollevare polemiche essendo arrivata in extremis dopo il chiaro risultato del voto del 25 settembre ( ELEZIONI, LO SPECIALE DI SKY TG24 ).

Il ruolo della Farnesina

approfondimento

Governo Meloni, Sgarbi: "Ministro della Cultura? Aspetto una chiamata"

Il capo della Farnesina ha chiesto e ottenuto “il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Gabriella Gemma Antonietta Biondi presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Ufficio per gli affari diplomatici” così come “il conferimento delle funzioni di Capo del cerimoniale diplomatico al ministro plenipotenziario Bruno Antonio Pasquino”. Proprio quest’ultimo, sottolinea il quotidiano Verità e Affari, era stato precedentemente collocato fuori ruolo da Di Maio, che così gli aveva consentito di insediarsi a Saipem con la carica di corporate head of international public affairs. Una circostanza che fa discutere, a maggior ragione considerando l’attuale posizione del ministro, rimasto fuori dal futuro parlamento non avendo raggiunto con il suo partito Impegno Civico la soglia del 3%.