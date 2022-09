Chi sono gli esclusi dal Parlamento, da Bonino a Sgarbi e Pillon

6/11 ©Ansa

Nessuna rielezione nemmeno per la senatrice di Italia viva Teresa Bellanova, viceministra delle Infrastrutture, che conferma di non essere stata eletta nel collegio plurinominale per il Senato in Puglia, dove era capolista per il Terzo polo. "La mia esperienza parlamentare si ferma qui, ma so bene, me lo insegna la mia storia, che lo spazio per la buona politica è dovunque, basta solo avere voglia ed esigenza di praticarlo", ha scritto su Twitter