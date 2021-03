Il segretario dem dimissionario spiega la sua scelta: "È stato un atto d'amore, ho percepito il rischio che il partito potesse implodere". Sull'esperienza del governo Conte: "Tutti lo abbiamo sostenuto, ma quando non è andato in porto mi sono girato e non c'era più nessuno". E sull'ipotesi di una candidatura a sindaco di Roma: "Non è il mio obiettivo"

“Il Pd non è un partito che scompare con il suo leader”

vedi anche

Segretario Pd, si lavora alla successione di Zingaretti: il toto-nomi

"Il Partito democratico per fortuna non è un partito di un leader. Noi abbiamo tante energie, siamo una grande forza popolare", ha aggiunto Zingaretti, Anzi, "io domani andrò a rinnovare la tessera del mio circolo. Noi non siamo uno di quei partiti che scompaiono con il loro leader". E tornando sulle sue dimissioni, Zingaretti aggiunge: "Non drammatizziamo". Poi ribadisce: "Ho voluto una scossa, per dire alla mia comunità di essere più vicini alla vita degli italiani in questo momento". "Per me - aggiunge - non c'è nessuna distanza, c'è la pazienza per arrivare alle estreme conseguenze per dire: buttiamoci e aiutiamo il nostro Paese".

"Io sindaco di Roma? Non è il mio obiettivo"



Sull'ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Roma, Zingaretti è netto: "Non è questo il mio pensiero e assolutamente il mio obiettivo", ha affermato. "Faccio già il presidente della Regione, e ho un sacco di cose da fare", ha aggiunto.