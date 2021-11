"Siamo in una fase di disordine del mondo". Così Walter Veltroni, protagonista de "L'Ospite", appuntamento politico del sabato pomeriggio di Sky TG24 condotto da Massimo Leoni, ha iniziato l'intervista parlando degli equilibri tra i vari Paesi e, in particolare, del rapporto tra Italia e Cina. Fra gli argomenti al centro del botta e risposta con il giornalista e scrittore, già segretario del Partito Democratico, i principali temi dell'attualità politica, fra cui: la corsa al Quirinale, il futuro del centrosinistra e il destino dell'Unione Europea, senza dimenticare, nei giorni di chiusura della Cop26 a Glasgow, l'ambiente.

Alla domanda sulle democrazie alternative che stanno nascendo, Veltroni ha evidenziato come la democrazia dovrebbe decidere, "se non decide e rinvia decisioni, alla fine si fa strada una linea di decisione alternativa. Siamo in un periodo davvero difficile. Questo genera un bisogno di decisioni e se la democrazia non prenderà queste decisioni si faranno strada delle soluzioni alternative. La democrazia deve recuperare rapporto con elettori e dare risposte ai problemi".

"Per fortuna c'è Draghi, ma la sfida non è finita"

Sull'attuale situazione in Italia, l'ex segretario del Pd ha dichiarato che è una fortuna avere Mario Draghi a palazzo Chigi e la sua autorevolezza che ci hanno fatto recuperare posizioni in Ue, "ma siamo all'inizio del lavoro, se vogliamo avere la quantità ingente di risorse dell'Europa, dobbiamo fare una serie importante di riforme in un lasso di tempo breve, per cui la sfida non è finita".