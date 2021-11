Per il premier l’archivio digitale degli scritti del politico, dei suoi discorsi, del suo epistolario è un tesoro nazionale, da preservare per le generazioni future Condividi

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, alla Camera dei Deputati, è intervenuto alla presentazione del "Portale Ugo La Malfa", politico italiano eletto all'Assemblea Costituente nel 1946.



"Tesoro nazionale" "Voglio prima di tutto ringraziare coloro che hanno contribuito a questa importante iniziativa, a partire dal figlio Giorgio e dalla nipote Claudia. L’archivio digitale degli scritti politici di La Malfa, dei suoi discorsi, del suo epistolario non è soltanto un viaggio nella nostra memoria collettiva. È un tesoro nazionale, da preservare per le generazioni future".



"La Malfa è stato uno dei principali costruttori della Repubblica. Antifascista, la sua opposizione al Regime gli costò un arresto e la degradazione militare, prima dell'espatrio in Svizzera. La Malfa portò i valori liberali e democratici del Partito d’Azione nel Comitato di liberazione nazionale e in una nuova casa, il Partito Repubblicano Italiano. In politica estera agì da convinto atlantista ed europeista", ha proseguito Draghi.

Padre del miracolo economico "Nel dopoguerra, La Malfa è stato uno dei padri del miracolo economico. Ministro del Commercio Estero nel Governo De Gasperi, ha guidato la liberalizzazione degli scambi. Nel 1951, abbassò i dazi del 10% e aprì le frontiere al libero commercio, a fronte di accuse di voler distruggere l’economia italiana e di esporre l’industria alla concorrenza sregolata. A motivarlo - sottolinea il premier - era la convinzione che fosse necessario stimolare l’economia del Paese con la concorrenza, soprattutto al Sud. Puntare sull’iniziativa e sullo spirito imprenditoriale degli italiani con audacia e senza complessi di inferiorità".



"La storia gli ha dato ragione. Le esportazioni dall’Italia aumentarono rapidamente per tutti gli anni ‘50 e il deficit commerciale in rapporto ai volumi totali di scambio diminuì. Grazie a La Malfa, l’Italia divenne un modello per l’Europa. Altri Paesi, come Francia e Inghilterra, rinunciarono poco dopo alle barriere doganali. L’Europa tutta si avviò verso un regime di liberalizzazione del commercio, che sarebbe culminato nel Trattato di Roma e nella Comunità economica europea".

Programmazione e "non governo" "La Malfa ci ricorda l’importanza di una politica di programmazione, necessaria per uno "sviluppo equilibrato". E ci invita ad affrontare le situazioni settoriali, regionali e sociali che non riescono a trarre sufficiente beneficio dalla generale espansione del sistema. L’alternativa è quella che La Malfa chiamò successivamente il "non-governo".

Una definizione fulminante, per sottolineare l’incapacità di affrontare i problemi, di dare continuità alla modernizzazione del Paese. Al "non-governo" va contrapposto il coraggio delle riforme economiche e sociali. Un’azione paziente ma decisa, che eviti gli sterili drammi degli scontri ideologici, per dare all’Italia una prospettiva di sviluppo, coesione, convergenza".