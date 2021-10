"La delega fiscale va oltre questa legislatura". Così Giulio Tremonti, protagonista della prima puntata della nuova stagione de “L’Ospite”, l’appuntamento politico del sabato pomeriggio di Sky TG24 condotto da Massimo Leoni, in onda oggi 9 ottobre alle 14.30, ha parlato di riforma del fisco ripercorrendo anche gli anni di lavoro in via XX settembre. Fra i temi al centro del botta e risposta con il presidente dell’Aspen Institute e già ministro dell’Economia, la riforma fiscale, la leadership dell’Europa e il futuro del centrodestra.

La riforma fiscale

vedi anche

Riforma del fisco, cosa prevede la delega approvata dal governo

Alla domanda se è giusto riformare il fisco non con singoli provvedimenti ma con un pensiero di sistema, Tremonti ha ricordato i due tentativi di riforma fiscale fatti nel corso della sua attività al ministero dell'Economia. Quello nel 1994 prima che cadesse il Governo "considerata nel mondo culturale e scientifico molto avanzata" e più filosofica "dalle persone alle cose", poi quella sulle 5 imposte, un solo codice e per le imposte "quella sulle società c'è ancora adesso". Quella delle persone era scritta "per non tassare verso il basso chi non aveva i soldi e due aliquote 23 e 33".