La riforma non è stata ancora strutturata in modo specifico, ma il governo vuole porre le basi con una modernizzazione della mappatura degli immobili. Fra gli obiettivi anche la ricerca di edifici e terreni non censiti o abusivi, con l’uso di droni e sistemi informatici. "Per ora è un esercizio per capire lo stato del nostro sistema immobiliare", ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco