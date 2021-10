14/14 ©Ansa

SALVINI: "NELLA DELEGA MANCA QUANTO PATTUITO" - "Non voto la delega fiscale perché non contiene quello che era negli accordi. I ministri della Lega non possono averla in mano alle 13.30 per una riunione alle 14. Non è l'oroscopo, non è possibile avere mezz'ora di tempo per analizzare il futuro degli italiani. C'è qualcosa da cambiare nella modalità operativa", ha dichiarato sempre ieri il leader della Lega Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Montecitorio, dopo che Draghi aveva detto di attendersi da lui una spiegazione sull'assenza dei ministri leghisti