Irene Tinagli a "L'Ospite" su Sky TG24: "Immigrazione è tema divisivo"

Restando sul tema dell'immigrazione e delle pressioni che arrivano da alcuni Stati che hanno chiesto di costruire muri per bloccare i flussi o accusano l'Italia di non fare nulla per fermare gli arrivi, Tinagli ha spiegato che "se l'Europa non riesce a progredire su questo fronte è perché ci sono anti europeisti e sovranisti che impediscono di progredire e avere strumenti per intervenire sul tema. Viviamo in questa contraddizione, di fatto si lamentano perché l'Europa non interviene, ma impediscono all'Europa di avere gli strumenti per farlo perché non vogliono delegare all'Europa nè risorse nè poteri". Di fronte a quello che sta accadendo in Polonia, dove è in atto un ampio processo di erosione dello "stato di diritto", "è normale che ci siano proteste e toni molto duri" da parte dell'Ue. "L'Unione Europea - ha evidenziato la vicesegretaria Pd - ha l'obiettivo di favorire il dialogo e questo deve restare l'obiettivo. Il problema della Polonia e la crescente ingerenza nei confronti della magistratura e quindi una minaccia all'indipendenza della magistratura va contro uno dei principi fondanti dell’Unione, che è lo stato di diritto. Su questo non possiamo fare passi indietro. Mi auguro non ci siano rotture". "La forza dell'Ue - ha spiegato - è l'inclusione senza mettere in discussione dei principi come lo stato di diritto".