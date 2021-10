4/10 ©Ansa

Ma il sistema delle quote non piace a tutti e penalizza le donne, come ricorda per Leu la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra. “L'ipotesi prospettata - ha spiegato - è di un rientro graduale da Quota 100 alla situazione Fornero. Adottare dei sistemi di 'quota' anche io penso non sia una scelta giusta, perché le quote creano una deformità di genere molto forte, favoriscono gli uomini rispetto alle donne, richiedono una carriera contributiva lunga e costante, cosa che spesso le donne, dedicate al lavoro di cura e ai figli, non possono avere”

Manovra, resta il nodo pensioni. Le ipotesi Quota 102 e Quota 104